الوسامة العقلية تغلب اللحية فى جذب الفتيات لـ الشباب

وهناك بعض معايير الجمال التى تبحث عنها المرأة، منها ما يهتم بالصفات الجمالية الظاهرية لدى الشباب سواء كان لون عينه أو لحيته أو ملامح وجهه وصفاته الجسمانية وغيرها، حتى تصدر هاشتاج الوسامة العقلية تريند تويتر ليعبر عن الجمال الحقيقى لـ الشباب.

وتعد الوسامة والبنية العقلية للرجل جزء مهم من جماله، فالسيدات أصبحت تعشقن من لديه تفكيره الخاص، ولديه شعور بالمسؤولية وتحمل المهام، من أجل إتمام كافة الأمور بالشكل المطلوب.

وتنجذب النساء إلى الرجل المثقف بشكل خاص، فهو عامل جاذب وجمالى فى الوقت ذاته، كما يعطى الثقة أكثر لدى المرأة عندما تتحدث مع الرجل.

وتفاعل المغردون مع هاشتاج الوسامة العقلية، معلقين قائلين: "الوسامة العقلية والأناقة الفكرية تأسر ملايين القلوب أما ملابسك فهى لك وحدك"، "الوسامة العقلية تجذبنى وتأسرنى دائما"، "الوسامة العقلية تصاحب الجاذبية وتجتاز كل أنواع الإنجذاب الأخرى فتصبح أيقونة لا مثيل لشعور الاسمتاع لعقل جميل".

وأجمعت تعليقات الفتيات على اختصار المعنى الحقيقى لوسامة الشباب التى تقوم بجذب البنات، وتتلخص فى جمال عقولهم وليس مظهرهم الخارجى وجمالهم الطبيعى.