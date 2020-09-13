وأوضحت الوزارة الشروط التى تتمثل فى متطوع مرضى فيروس كورونا: -بلوغ عمر المتطوع 18 عاما فيما فوق. -أن يكون مقيم فى مصر أو معه إقامة سارية إذا كان أجنبيا. -التسجيل بأوراق رسمية مثل البطاقة أو جواز السفر. -يخضع المتقدم لتقييم أهليته للمشاركة فى التجارب. -يقوم بالتوقيع على استمارة تنويرية قبل البدء فى التجارب. وهناك بعض العوامل التى تمنع المتطوع من التقدم لإجراء التجارب عليه، منها: -إصابته بأعراض البرد أو الحمى وسلان الأنف خلال 14 يوم قبل البدء من التجربة. -معاناة المتقدم من إصابته بالحساسية تجاه أحد الأدوية. -إصابة المتطوع من الصرع أو الربو أو أمراض القلب أو الكبد أو الكلى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عوامل تمنع المتطوع من إجراء تجارب لقاح كورونا عليه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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