أضرار تصيبك عند الإفراط فى تناول عسل النحل

ويعتمد الكثير على عسل النحل كبديل للسكر الذى يحمى من الكثير من الأضرار الصحية، ولكن الإفراط فى تناوله يعرض الفرد للإصابة بالأمراض المختلفة.

وحذر موقع "Health line" من الإفراط فى تناول العسل، الذى تتلخص أضراره بين:

-التسمم الغذائى:

يؤدى الإفراط فى تناول العسل الخام إلى الإصابة بالتسمم الغذائى، وذلك لاحتوائه على حبوب اللقاح وأجنحة النحل وقرص العسل، مسببا تحفيز الجهاز الهضمى والإصابة بالعديد من الأعراض مثل ارتفاع حرارة الجسم، القئ، الإسهال، التعب العام بالجسم.

-الحساسية:

تتسبب حبوب اللقاح المتواجدة بالعسل فى حدوث تفاعل ناتجا عنه احمرار الجلد والكحة والغثان وضيق التنفس.

-السكرى:

يهدد الإفراط فى تناول العسل أو الاعتماد عليه بشكل يومى فى الإصابة بالسكرى، إذا يحتوي على الجلوكوز والسكر الذى يعرض الفرد لارتفاع السكر بالدم.

-زيادة الوزن:

يعتمد الكثيرون ممن يرغبون فى إنقاص الوزن على العسل كبديل للتحليه، إلا أن الإفراط فى تناول العسل بشكل يومى يهدد بزيادة الوزن، وذلك لأنه يحتوى على السكر والمزيد من السعرات الحرارية.