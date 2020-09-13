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ولفت الناظر، إلى وجود بعض المنشورات والفيديوهات المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعى التى تحث على عدم ارتداء الكمامة بحجة أنها تمثل خطورة على الصحة.
وشدد على أن الكمامة تعد أهم وسيلة للحماية من الإصابة بفيروس كورونا، لذلك يجب الحرص على ارتدائها.
واختتم الناظر كلامه، قائلا: "أرجوكم سائلا حضراتكم حذروا الناس وأصدقائكم من هذا التخريف".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هانى الناظر يشدد على ارتداء الكمامات: لا تصدقوا فيديوهات السوشيال ميديا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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