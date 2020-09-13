هانى الناظر يشدد على ارتداء الكمامات: لا تصدقوا فيديوهات السوشيال ميديا

ولفت الناظر، إلى وجود بعض المنشورات والفيديوهات المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعى التى تحث على عدم ارتداء الكمامة بحجة أنها تمثل خطورة على الصحة.

وشدد على أن الكمامة تعد أهم وسيلة للحماية من الإصابة بفيروس كورونا، لذلك يجب الحرص على ارتدائها.

واختتم الناظر كلامه، قائلا: "أرجوكم سائلا حضراتكم حذروا الناس وأصدقائكم من هذا التخريف".