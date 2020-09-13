إنفوجراف .. رحلة المتطوع فى التجارب السريرية لاختبار لقاح كورونا





أعلنت وزيرة الصحة والسكان، عن بدء إجراء التجارب الإكلينيكية فى مرحلتها الثالثة على لقاح فيروس كورونا المستجد، فى إطار حزمة متكاملة تشمل البحوث على اللقاحات المحتملة والتعاون فى مجال التصنيع حال ثبوت فعاليته، وذلك فى إطار التعاون مع الحكومة الصينية، وشركة G42 الإماراتية للرعاية الصحية.

ويتناول الإنفوجراف التالى، رحلة المتطوع فى التجارب السريرية لاختبار لقاح كورونا:- ودشنت الوزارة، اليوم الأحد، موقع Www.Covactrial.mohp.gov.eg، والذى يحتوى على الشروط الواجب توافرها للمتطوع للمشاركة فى التجربة، من خلال 3 مراكز تشمل الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا"، ومستشفى صدر العباسية ومعهد الكبد.

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