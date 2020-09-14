اليوم .. قمر نهاية الشهر يقترن مع كوكب الزهرة رمز الحب والجمال

تشهد سماء مصر الوطن العربى، قبل شروق شمس اليوم الإثنين 14 سبتمبر 2020 ببضعة ساعات، حدثا فريدا وهو وقوع هلال قمر نهاية الشهر فى حالة اقتران مع كوكب الزهرة رمز الحب والجمال بالأفق الشرقى فى ظاهرة رائعة يمكن مشاهدتها بالعين المجردة.





وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أنه إضافة لذلك، ترصد نجوم الجوزاء ونجوم لامعة مثل الشعرى والعيوق والدبران إضافة لكوكب المريخ الساطع بلونه البرتقالى باتجاه الأفق الغربى. والقمر والزهرة يقعان فى ترتيب ثانى وثالث ألمع الأجسام على التوالى بعد الشمس فى قبة السماء لذلك يمكن رؤيتهما مع بداية ضوء الصباح فى منظر جميل.

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