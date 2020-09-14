الكعبة المشرفة تشهد تعامد القمر عليها اليوم للمرة الرابعة فى 2020

تشهد سماء مكة المكرمة بعد ساعات من شروق الشمس هذا اليوم التعامد الرابع للقمر على الكعبة المشرفة هذه السنة 2020، حيث سيبلغ ميله عرض مكة ومتوسطاً خط زوالها (التعامد) عند الساعة 09:33:54 صباحاً.





وسيكون القمر على ارتفاع 89.58.40 درجة، وقرصه مضاء بنسبة (13.7 %) بنور الشمس والزاوية التى تفصله عن الشمس 43 درجة، وعلى مسافة 373.958 كيلومتر. وعمليا تستخدم هذه الظاهرة فى تحديد اتجاه القبلة بطريقة بسيطة حيث يشير اتجاه القمر بالنسبة للقاطنين فى الأماكن البعيدة عن المسجد الحرام وقت التعامد إلى اتجاه مكة المكرمة كما فعل القدماء بدقة توازى دقة تطبيقات الهواتف الذكية.

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