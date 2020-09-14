وتفاعل المغردون مع الهاشتاج، قائلين: "مود من أعظم لأعظم"، "عشان كدة يونس ملك الراديو"، "العظمة الحقيقية هو أحمد يونس حرفيا".
وقدمت حلقة اليوم من "صباحك ومطرحك" المذاع على الراديو 9090 للإعلامى أحمد يونس، باقة متنوعة من الأغانى، وبعض أخبار النشرة المرورية، وأبرز الأخبار الواقعة مساء أمس وصباح اليوم، وفقرة المهن التى اختفيت بمصر، وغيرها من الفقرات المشوقة لمتابعيه.
"صباحك ومطرحك" برنامج يذاع على الراديو 9090 بدءًا من الساعة 7 حتى 9 صباحًا، ويقدمه الإعلامى أحمد يونس.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هاشتاج اصحى مع يونس يتصدر تويتر .. والمغردون: يونس ملك الراديو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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