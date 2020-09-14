صباحك ومطرحك: مهن اختفت من مصر

وتسببت التكنولوجيا فى إخفاء بعض المهن، لما تحتوى بداخلها على الكثير من الابتكارات التى شهدتها البشرية، وكانت سببًا فى التقدم وإضفاء المزيد من الحضارية، ولكن كما جرت العادة فمع ظهور الجديد يختفى القديم وذلك ما حدث مع المهن القديمة.

وذكر يونس خلال صباحك ومطرحك أشهر تلك المهن:

-السقا:

هو الشخص المسؤول عن توصيل المياه إلى البيوت والمساجد يوميا، من خلال ملئ براميل كثيرة وكبيرة الحجم ليبدأ بعدها الطوف فى المدينة.

-الأراجوز:

كانت هى وسيلة التسلية للمصرى وسط مشاكله، ويهتم بها الكبار بشكل يزيد عن الصغار، وتختلف عن الأراجوز حاليا.

-مكوجى الرجل:

ذلك الرجل الذى يضع مكواته على البابور، حتى تصل لدرجة حرارة عالية تمكنه من كى الملابس، ونظرًا لثقل وزن تلك المكواة فكان يستخدم قدمه ليضعها فوقها، ويمسك بيده ذراع المكواة.

-سمكرى البوابير:

مهمته إجراء أعمال الصيانة للبابور، وسيلة الطهى الوحيدة فى مصر قبل ابتكار البوتاجاز.

-مبيض النحاس:

من المهن الأعلى فى مصر، وعند تجوله فى البلدة تبدأ البيوت بجمع أدواتهم النحاسية لأجل طلائها.