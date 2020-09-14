أطعمة يجب الابتعاد عنها عند المعاناة من عسر الهضم

ويحتاج وقتها المصاب لتناول الأطعمة الخفيفة على المعدة، لأن الأطعمة الدسمة تزيد من بعض الأعراض مثل الانتفاخ والحموضة والغثيان.
وأوضح موقع "Health line" قائمة بـ أبرز الأطعمة الواجب تجنبها عند الإصابة بعسر الهضم، منها:
-منتجات الألبان:
تحتوى على نسبة عالية من سكر اللاكتوز، الذى يؤدى إلى تهيج المعدة، بالإضافة إلى الدهون المشبعة التى تحتاج لفترة طويلة لهضمها.
-الأطعمة الدسمة:
الدهون المشبعة المتوفرة فى الأطعمة الدسمة عند المعاناة من عسر الهضم تزيد من حدة الإمساك وانتفاخ المعدة.
-الأطعمة المعلبة:
تفتقر الأطعمة المعلبة للألياف التى يحتاجها مريض عسر الهضم لتحسين حركة الأمعاء، كما تحتوى على نسبة عالية من المواد التى تتسبب فى تفاقم الأعراض، مثل الصوديوم والمواد الحافظة ومكسبات الطعم والراحة.
-الكافيين:
على الشخص الذى يعانى من عسر الهضم تجنب الشوكولاتة والمشروبات المنبهة، لتسببها فى زيادة التهاب المعدة وتهيج جدارها.
-الأطعمة المقلية:
يفضل الابتعاد عنها عن الإصابة بعسر الهضم، لاحتوائها على نسبة عالية من الدهون المشبعة الثقيلة على المعدة.
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