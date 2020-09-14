إنفوجراف: احذر .. النوم الكثير دليل على مشكلات صحية

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ويرصد "دوت الخليج" فى الإنفوجراف التالى: احذر .. النوم الكثير دليل على مشكلات صحية.
وأشار موقع "Web md" الطبى إلى أن فرط نشاط الغدة الدرقية يزيد من إطلاق هرمونات تسبب الشعور بالنعاس.
كما أن انقطاع النفس اليومى يسبب اضطراب النوم، لذلك يجعل الجسم يحتاج إلى عدد أكثر من ساعات النوم.
ويعانى مصابو الاكتئاب من الشعور بالرغبة فى الحصول على المزيد من ساعات النوم، بالإضافة إلى متلازمة تململ الساقين التى تحدث ليلا وتزعج الفرد خلال نومه.
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