شركة دوجى تطلق هاتف بجسم متين لتحمل المشقات

وأوضحت الشركة الصينية، أن جهازها الجديد يأتى مزودا ببطارية قوية وجسم ومتين وفقا لفئة الحماية IP68 والمعايير العسكرية MIL-STD-810G.

وتروج شركة دوجى للهاتف الذكى S58 Pro الجديد من خلال الحماية الشاملة 360 درجة، ولذلك فإنه يتحمل السقوط من ارتفاع 1.5 متر، ويمتاز بمقاومة الغبار والأتربة ورذاذ الماء وفقا لفئة الحماية IP68، ويتحمل البقاء تحت الماء لمدة 24 ساعة على عمق واحد متر، ويعمل فى ظل درجات حرارة تتراوح من -55 إلى +70 درجة مئوية.

وعلى غرار الموديلات الأخرى من الشركة الصينية، يأتى الهاتف الذكى الجديد بجسم لافت للأنظار من خلال واقيات مطاطية متينة للغاية وبطانة من السيليكون، والتى تعمل على امتصاص الصدمات بشكل فعال.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية للهاتف الذكى الجديد على شاشة قياس 5.71 بوصة تعمل بدقة HD+ وبطارية قوية بسعة 5180 ميللى أمبير ساعة، ومعالج ثمانى النوى ميديا تيك MT6762V Helio P22 مع ذاكرة وصول عشوائى سعة 6 جيجابايت وذاكرة داخلية سعة 64 جيجابايت.

وعلى الجانب الخلفى للهاتف الذكى الجديد توجد كاميرا ثلاثية بدقة 16 و2 و2 ميجابيكسل مع مستشعر سونى IMX298، وتعمل كاميرا السيلفى بدقة 16 ميجابيكسل.