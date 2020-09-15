كلب ينقذ 100 دب كوالا من حرائق الغابات فى أستراليا

قاد كلب يدعى "بير"، حملة ترعاها منظمة (ديتيكشن دوجز فور كونسيرفيشن) لإنقاذ أكثر من 100 دب كوالا تحاول النجاة من أسوأ حرائق غابات تشهدها أستراليا منذ عقود، والتى استمرت من أواخر 2019 حتى أوائل 2020.





ونفق نحو 6 آلاف من دببة الكوالا، ودُمرت آلاف الأفدنة من بيئتها الطبيعية خلال تلك الحرائق.

والآن، وبعد مرور عام تقريبا عاد "بير" للعمل مع التركيز على ولاية كوينزلاند بشمال البلاد.

وقالت رومان كريستيسكو، عالمة البيئة فى جامعة "صن شاين كوست" ومؤسسة منظمة ديتيكشن دوجز: "ليس مرجحا أن نشهد حرائق غابات بقدر فداحة العام الماضى، لكننا مع ذلك نستعد لنشوب العديد من الحرائق التى قد تلحق الضرر فى هكتارات كثيرة من موطن الكوالا خلال موسم الحرائق المقبل".

وأضافت: "فى مناطق مثل كوينزلاند و نيو ساوث ويلز، تتراجع الأعداد بالفعل، لذا تمثل كل كوالا أهمية كبيرة".

كانت الحرائق أتت على 37 مليون فدان من الأحراش فى جنوب شرق أستراليا خلال ما وصفه رئيس الوزراء سكوت موريسون بـ"الصيف الأسود".

وأودت الحرائق بحياة ما لا يقل عن 33 شخصا وأدت لنفوق مليارات من الحيوانات التى تعيش فى مواطنها الأصلية.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية درجات حرارة أقل وزيادة هطول المطر خلال الربيع فى معظم أنحاء البلاد، لكن الولايات الشمالية مثل كوينزلاند قد تشهد درجات حرارة أعلى من المتوسط.