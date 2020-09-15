روسيا : 55 ألف متطوع في موسكو لتجربة لقاح كورونا

ووفقًا لشبكة "روسيا اليوم"، قال دميترييف إنه "فى غضون أسبوعين فقط، تم بالفعل تجنيد 55 ألف متطوع فى موسكو، وهو ما يزيد عن 40 ألف متطوع لمرحلة ما بعد التسجيل للتجربة السريرية للقاح سبوتنيك V".
وأضاف دميترييف أن "السرعة العالية فى التطوع ترجع إلى حد كبير إلى فهم المتطوعين لسلامة وفعالية منصة ناقلات الفيروس البشرى، والتى تشكل أساس اللقاح الروسى، وقد تم اختبارها مرارا وتكرارا من قبل الخبراء من مختلف البلدان".
وتابع أنه "تم إجراء أكثر من 250 تجربة إكلينيكية، وتم إصدار أكثر من 75 منشورًا دوليًا، يؤكد سلامة اللقاحات والأدوية الطبية القائمة على الفيروس الغدى البشرى"، مشيرًا إلى أن "الخبراء أثبتوا عدم وجود آثار جانبية خطيرة محتملة لمنصة ناقلات الفيروس الغدى البشرى، على عكس التقنيات الجديدة وغير المثبتة حتى الآن".
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