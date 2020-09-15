تحديثات مهمة وشرط للتشغيل .. جوجل تستعد لإطلاق أندرويد 11 الجديد

ومن المقرر توافر أندرويد 11 الجديد، على بعض ماركات الهواتف حاليًا، كما يُتَوقع توافره لدى هواتف الماركات الأخرى خلال الشهورالمقبلة، ولكن يتعين على هذه الشركات مواءمة النظام مع أجهزتها، كما يجب على المستخدم الاستفسار من الشركة المنتجة عما إذا كان هاتفه الذكى أو حاسوبه اللوحى سيتم تحديثه إلى الإصدار الجديد.
وفى حال تأكيد التحديث الجديد للهاتف الذكى أو الحاسوب اللوحى، فسوف يقوم الجهاز الجوال بتثبيت التحديث الجديد فى وقت ما، كما يمكن للمستخدم البحث فى الإعدادات وتحديث النظام يدويا عن طريق بند القائمة "تحديث البرنامج".
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