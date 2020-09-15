- 1/2
- 2/2
وتفاعل المغردون مع هاشتاج "الراديو 9090 هواها مصرى"، معلقين: "أحمد يونس بيعمل عظمة"، "عامل مود رايق وعظيم يا جدع"، "أنت ويونس والعظمة".
وقدمت حلقة اليوم من برنامج "صباحك ومطرحك" المذاع على الراديو 9090، والذى يقدمه الإعلامى أحمد يونس، مجموعة متنوعة من الأغانى المختلفة، والنشرة المرورية، ومعلومات عن الباندا، وأبرز الأخبار الواقعة مساء أمس وصباح اليوم، وغير من الفقرات الجذابة التى ينتظرها المتابعون.
"صباحك ومطرحك" برنامج يذاع على الراديو 9090 بدءًا من الساعة 7 حتى 9 صباحًا، ويقدمه الإعلامى أحمد يونس.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صباحك ومطرحك.. الراديو 9090 هواها مصرى يتصدر تويتر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.