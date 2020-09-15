لأصحاب الأربعين .. أطعمة يجب تناولها على وجبة الإفطار

ويحتاج التقدم فى العمر إلى المزيد من التغذية السليمة حتى يمد الجسم بالاحتياج اليومى من العناصر الغذائية.

ويشير الخبراء إلى أن التغذية السليمة دائمًا ما تبدأ من وجبة الإفطار، لذلك يجب أن تحظى باهتمام كبير منا عند بلوغ الـ40 عامًا، بحيث تشتمل على الأطعمة ذات القيمة الغذائية، وفقا لموقع "Eat this" الطبى، منها:

-سلطة الفواكه:

تجمع سلطة الفواكه بين القيمة الغذائية العالية والمذاق اللذيذ، وكلما احتوت على أنواع مختلفة من الفاكهة، أصبحت أكثر فائدة لصحة الجسم.

-زبدة الفول السودانى:

تعتبر من الأطعمة المناسبة فى وجبة الإفطار لسن الأربعين، لاحتوائها على عناصر غذائية تقلل من فرص الإصابة بالسكر والسمنة.

ولتجنب أضرارها يفضل عدم تناولها بشكل يومى مع مراعاة الابتعاد عن الأنواع التى تدخل الزيوت النباتية المهدرجة فى تكوينها.

-البيض بالجبن:

تناول البيض والجبن فى وجبة واحدة يوفر للجسم 11 جرامًا من البروتين الذى يساعد على بناء وتقوية العضلات.

وإضافة الخضروات مثل الخس والطماطم إلى البيض بالجبن يكسبها نسبة جيدة من الألياف الغذائية التى تحتاجها المعدة فى بداية اليوم، لتنظيم عملية الهضم.