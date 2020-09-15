الصحة: احتمالية الإصابة بـ كورونا من خلال الأحذية ضعيفة

وذكرت وزارة الصحة المواطنين، أن إصابة الأفراد بفيروس كورونا تعد ضعيفة للغاية. وأوضحت أنه يفضل خلع الأحذية عند مدخل المنزل وخصوصا فى البيوت التى يحبو أو يلعب فيها الرضع والأطفال، لأن ذلك سيمنع التلامس مع أى قاذورات أو فضلات قد تلتصق بنعل الأحذية.

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