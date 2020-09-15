وأوضحت الشركة السويسرية الشهيرة أن المتحف الجديد يحمل الاسم "Lindt Home of Chocolate"، وهو يقدم للزوار الفرصة للاطلاع على حياة ليندت وإسهاماته الثورية فى تطوير صناعة الشوكولاتة. ومن أبرز معالم المتحف الجديد نافورة من الشوكولاتة بارتفاع 9 أمتار، بالإضافة إلى مقهى ومركز تدريب يقدم دورات لتعلم صناعة الشوكولاتة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر افتتاح متحف لـ الشوكولاتة فى سويسرا تكريما لصاحبها رودولف ليندت على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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