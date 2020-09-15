مؤتمر أبل .. الإعلان عن الجيل الجديد من Apple Watch

وخلال المؤتمر أعلن تيم كوك، الرئيس التنفيذى لشركة أبل، عن الجيل الجديد من ساعتها الذكية "Apple Watch Series 6"، والتى قال إنها ستوفر العديد من المميزات للمستخدمين فى المستقبل.

وكشفت أبل أن الساعة ستوفر للمستخدمين تنبيهات إذا انخفض الأكسجين إلى مستويات أقل، كما أنها تمتلك المزيد من المستشعرات على ظهر هذه الساعة الجديدة، فيما تحافظ طراز Series 6 على نفس التصميم العام الذى تم تقديمه مع Apple Watch Series 4 واستمر مع Series 5، لكنها تضم مزيد من الألوان، حيث تضم اللون الأزرق والأحمر والفضى.



ومن أبرز ما يميز الساعة الجديدة وجود جهاز استشعار صحى جديد والذى يتيح قياس الأكسجين فى الدم وعرضه على الشاشة، فهو بمثابة جهاز مراقبة الأكسجين فى الدم، حيث يضيء الضوء الأحمر والأشعة تحت الحمراء على معصمك ويقيس الانعكاس لقياس لون الدم، ويحدد مستوى الأكسجين فى 15 ثانية، لتستخدمه الخوارزميات لقراءة لون دمك، والذى يظهر O2.