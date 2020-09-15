الصحة العالمية : زيادة إصابات كورونا فى شرق المتوسط تثير القلق

وذكر المنظرى - فى تصريحات نقلتها قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الثلاثاء، أن الجائحة جعلت الخدمات الصحية فى دول المنطقة، محدودة مؤخرا بسبب انشغال المرافق الصحية بالتصدى لـ"كوفيد-19"، ونتيجة لذلك انخفضت الأولوية الممنوحة للخدمات الصحية الأساسية مثل علاج الأمراض المزمنة والصحة الإنجابية، وخدمات صحة الأسنان وغيرها الكثير.
وقال المدير الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية، إن زيادة عدد حالات الإصابة بالفيروس فى هذه المنطقة مؤخرا، تثير القلق الجدى، مشيرا إلى العراق وتونس والمغرب والإمارات، باعتبارها من الدول التى تشهد زيادة فى عدد حالات الإصابة منذ صدور قرارات بتخفيف القيود التى فرضت للحد من تفشى الوباء فيها بعد شهور من الإغلاق التام وقصر إجراء الفحوص على من تظهر عليهم أعراض الإصابة فقط.
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