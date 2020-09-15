خبير بمنظمة الصحة العالمية : العالم لا يزال فى بداية جائحة كورونا

وفى خطاب للجنة العلاقات الخارجية بمجلس العموم البريطانى، وصف ديفيد نابارو، أحد مبعوثى منظمة الصحة العالمية الخاصين بـ"كوفيد-19"، الوضع القائم بأنه "مريع" و"بشع"، مضيفا أن التفشى أسوأ من أى فيلم خيال علمى، كما يبدو أنه يتجه لوضع أكثر سوءا مع عودة حالات الإصابة للزيادة فى أوروبا، حسب ما نقلت عنه صحيفة "ذا تليجراف" البريطانية عبر موقعها الإلكترونى.
وتابع نابارو : "إنه موقف فظيع، مسألة صحية خرجت بشدة عن السيطرة ولا تزج بالعالم فى كساد فقط، وإنما فى انكماش اقتصادى ضخم يُحتمل أن يضاعف عدد الفقراء، ويضاعف عدد من يعانون سوء التغذية، ويؤدى إلى إفلاس مئات الملايين من الشركات الصغيرة"، فضلا عن كونها تمثل خطرا فى القضاء على الفرص التعليمية لكثير من الأطفال حول العالم.
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