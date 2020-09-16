فيديوجراف .. إرشادات مهمة لارتداء الكمامة بطريقة آمنة

وتضمنت النصائح غسل اليدين قبل ارتداء الكمامة، والتأكد من تغطية الأنف جيدًا بالكمامة، وتجنب لمس الجهة الأمامية، والتخلص الآمن منها بعد الاستخدام بإلقائها فى سلة المهملات.
يأتى ذلك فى إطار الخدمات والنصائح التى تحرص وزارة الصحة على تقديمها باستمرار عبر صفحتها على موقع "فيسبوك" للوقاية من فيروس كورونا.
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