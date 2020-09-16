يغطى الجسم بالكامل .. ابتكار هيكل يزيد قوة الإنسان 20 مرة

ويتم طرح هيكل يغطى الجسم بالكامل ويسمح له بالعمل ساعات عدة دون الحاجة إلى شحن، وفقًا لمبتكرى الهيكل.

وتساعد الهياكل الجديدة على تسهيل عملية رفع الأثقال، بمعنى أن كيس الأسمنت البالغ وزنه 50 كيلوجراما، يمكن لعامل البناء رفعه بسهولة، كما لو أنه يرفع حجرا وزنه 2.5 كيلوجرام.

وتؤكد الشركة المنتجة أن الهيكل الخارجى يكرر حركات الإنسان فى الوقت الفعلى دون إبطاء، ويسمح بأداء مختلف الحركات، حيث إن له 24 درجة من الحرية.

ويمكن للمستخدم ارتداء الهيكل أو خلعه خلال 30 ثانية فقط.