ويتم طرح هيكل يغطى الجسم بالكامل ويسمح له بالعمل ساعات عدة دون الحاجة إلى شحن، وفقًا لمبتكرى الهيكل.
وتساعد الهياكل الجديدة على تسهيل عملية رفع الأثقال، بمعنى أن كيس الأسمنت البالغ وزنه 50 كيلوجراما، يمكن لعامل البناء رفعه بسهولة، كما لو أنه يرفع حجرا وزنه 2.5 كيلوجرام.
وتؤكد الشركة المنتجة أن الهيكل الخارجى يكرر حركات الإنسان فى الوقت الفعلى دون إبطاء، ويسمح بأداء مختلف الحركات، حيث إن له 24 درجة من الحرية.
ويمكن للمستخدم ارتداء الهيكل أو خلعه خلال 30 ثانية فقط.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر يغطى الجسم بالكامل .. ابتكار هيكل يزيد قوة الإنسان 20 مرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.