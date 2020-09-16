صور..طريقة ارتداء الفساتين الصيفية فى الخريف

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ومع اقتراب فصل الخريف، يرغب البعض فى ارتداء الفساتين الصيفية فى الطقس البارد، ولكن يحترن فى طريقة ارتدائها خلال فصل الخريف بشكل أنيق.
فمن الممكن ارتداء الفساتين الصيفية فى الخريق مع الجاكيت الجلد، فهو سيمنح الدفء ولن تصبح الفتاة فى حاجة إلى شراء فساتين أخرى.
ومن الحيل البسيطة والسريعة التى يمكن اللجوء لها بفصل الخريف، هى ارتداء البليزر فوق ملابسك وبالأخص الفساتين، ويساعد فى الحصول على إطلالة أنيقة وجذابة.
وتفضل بعض الفتيات استخدام الجاكيت الجينز الذى لا يخلو خزانات الفتيات منه، لدوره فى منح لوك مختلف بالإضافة إلى الدفء، أو الاستعانة بـ الكارديجان.
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