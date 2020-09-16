صور تبرز جمال الرومانية أنتونيا ياكوبيسكو

وعندما بلغت الخامسة من عمرها انتقلت مع عائلتها إلى الولايات المتحدة الأمريكية وعاشت فى يوتا ونيفادا، لتبدأ مسيرتها فى مجال الأزياء. وبعد انضمامها لتعمل كعارضة أزياء، بدأت مشوارها الغنائى فى سنة 2009. وتميزت أنتونيا ياكوبيسكو بإطلالاتها الأنثوية الأنيقة التى جعلتها تتألق كعارضة أزياء، ليزيد متابعيها عبر "إنستجرام" عن الـ 2 مليون متابع.

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