مشروبات تساعد على الإقلاع عن التدخين

وينصح الخبراء بفائدة التغذية السليمة لدورها فى تقليل حدة أعراض انسحاب النيكوتين بالجسم.

وتوجد مجموعة من المشروبات التى تساعد فى الإقلاع عن التدخين، وفقا لموقع "Very well fit" منها:

-الماء:

يساعد الماء على تنقية الجسم من السموم عن طريق البول والعرق، ويعمل أيضًا على تخفيف بعض أعراض الانسحاب من التدخين.

يقوم الماء بتخلص المدخن من الإمساك من خلال تحسين حركة الأمعاء وتسهيل عمليتى الهضم والتبرز، والصداع لتعزيز تدفق الدم إلى المخ مما يساعد على تخفيف آلام الرأس، والجوع نتيجة لشرب كميات كبيرة من الماء تساعد على الشعور بالشبع.

-عصير البرتقال:

يعانى معظم المدخنين من نقص فيتامين سى بنسبة 10%، لأن المواد الضارة الموجودة بالتبغ تقلل من قدرة الجسم على امتصاصه من الأطعمة.

ولتعويض هذا النقص يمكن الاعتماد على عصير البرتقال المعروف بمحتواه العالى من فيتامين سى، والذى يساعد على طرد النيكوتين بالجسم وتقوية الجهاز المناعى ومكافحة الشوارد الحرة المسببة للسرطان.

-الشاى الأخضر:

يلعب دورا هاما فى تنقية الجسم من السموم من خلال التبول، كما يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تساعد المدخن على استرجاع نشاطه مرة أخرى، وتقلل من حاجة جسمه للحصول على النيكوتين، وتحميه من خطر الإصابة بسرطان الرئة.

-الحليب:

يعد الحليب من المشروبات التى تتفاعل مع السجائر، حيث تجعل مذاقها سيئ بالفم وأكثر مرارة من ذى قبل، مما يساعد على النفور منها.

-الزنجبيل:

تميز مشروب الزنجبيل بقدرته الفعالة على تنقية الجسم من السموم وتقليل فرص الإصابة بالسرطان، لاحتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، وهى من العناصر الغذائية التى تساعد الجسم على التخلص من آثار النيكوتين والحد من أضرار التبغ.