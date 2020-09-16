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جوجل توقف خدمة Play Music

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إيرينى بهجت 2020-09-16 10:34 0 تبليغ

ومن يرغب فى استخدام Youtube Music فى المستقبل يمكنه نقل مكتبة الوسائط الخاصة به إليها بكل سهولة ويسر بما فى ذلك جميع قوائم التشغيل وتحميلات الموسيقى الخاصة بالمستخدم والتوصيات،  وفقا لوكالة "د ب أ" الألمانية.

 

ومن الممكن أيضا تنزيل الموسيقى، التى تم شراؤها أو تحميلها من خدمة Play Music، وكذلك قائمة بالأغنيات وقوائم التشغيل ومحطات الراديو من مكتبة الوسائط.

 

وقبل إيقاف الوصول إلى مكتبة الوسائط والبيانات فى خدمة Play Music، سيكون هناك إشعار بذلك، بعدها سيكون هناك خيار بحذف جميع بيانات خدمة Google Play Music، ويمكن القيام بذلك مباشرة على موقع Play Music الإلكترونى.

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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