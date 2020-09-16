ومن الممكن أيضا تنزيل الموسيقى، التى تم شراؤها أو تحميلها من خدمة Play Music، وكذلك قائمة بالأغنيات وقوائم التشغيل ومحطات الراديو من مكتبة الوسائط.
وقبل إيقاف الوصول إلى مكتبة الوسائط والبيانات فى خدمة Play Music، سيكون هناك إشعار بذلك، بعدها سيكون هناك خيار بحذف جميع بيانات خدمة Google Play Music، ويمكن القيام بذلك مباشرة على موقع Play Music الإلكترونى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جوجل توقف خدمة Play Music على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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