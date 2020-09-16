جوجل توقف خدمة Play Music

ومن يرغب فى استخدام Youtube Music فى المستقبل يمكنه نقل مكتبة الوسائط الخاصة به إليها بكل سهولة ويسر بما فى ذلك جميع قوائم التشغيل وتحميلات الموسيقى الخاصة بالمستخدم والتوصيات، وفقا لوكالة "د ب أ" الألمانية.

ومن الممكن أيضا تنزيل الموسيقى، التى تم شراؤها أو تحميلها من خدمة Play Music، وكذلك قائمة بالأغنيات وقوائم التشغيل ومحطات الراديو من مكتبة الوسائط.

وقبل إيقاف الوصول إلى مكتبة الوسائط والبيانات فى خدمة Play Music، سيكون هناك إشعار بذلك، بعدها سيكون هناك خيار بحذف جميع بيانات خدمة Google Play Music، ويمكن القيام بذلك مباشرة على موقع Play Music الإلكترونى.