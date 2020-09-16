وأشارت الجمعية إلى فائدة الرياضة ودورها فى تخفيف المتاعب من ناحية، وأنها تعمل على تقوية المفاصل وتحسين وظيفتها من ناحية أخرى. وأوضحت الجمعية أنه من المثالى ممارسة تمارين تقوية العضلات وتمارين زيادة الحركة لمدة 45 دقيقة بمعدل مرتين إلى 3 مرات أسبوعيا. ومن الرياضات المناسبة المشى وركوب الدراجات الهوائية، بينما لا يجوز ممارسة الرياضات العنيفة مثل كرة القدم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الرياضة تعالج تآكل مفصل الركبة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.