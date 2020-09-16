استشارى يحذر من نوم الطفل على بطنه

وأشار رفعت خلال حلقة اليوم من برنامج "أجيال" المذاع على الراديو 9090، والذى تشارك فى تقديمه الإعلامية فاطمة مصطفى، إلى التطور الذى يشهده الطفل منذ لحظة ميلاده.

وأوضح أولى علامات التطور الجسدى وهى "فرد جسده وقلة ثنيات مفاصله"، مشيرا إلى تدريب الطفل على الحركة بنفسه فى بطن أمه.

وحذر رفعت من بعض العادات منها هز الطفل خلال تلك المرحلة، مضيفا أن وضعية إلقاء الطفل على بطنه أثناء استيقاظه هى الأفضل لنمو عضلات الصدر والقفص الصدرى ولكن يجب اختيار التوقيت المناسب، قائلا: "ممنوع الطفل ينام على بطنه أو لسه راضع".

وأضاف رفعت أن علاقة الطفل بأمه هى الوسيلة الوحيدة التى يتعلم من خلالها المهارات المختلفة، مشيرا أن درجة نشاط الطفل تزيد عند اقتراب أمه منه.