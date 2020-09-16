ويبلغ الوزن الجاف للدراجة 207 كيلوجرام بفضل الاعتماد على الألومنيوم وألياف الكربون فى صنع الهيكل، ويبلغ مسار النبض بالأمام 100 ميلليمتر، وفى الخلف 130 ميلليمتر.
وتقف الدراجة على عجلات قياس 17 بوصة، كما أنها مجهزة بمكابح فائقة من بريمبو، وقمرة معتمدة على شاشة TFT، ومجموعة تعليق إلكترونية متطورة.
ومن المقرر طرح الدراجة النارية Tesi H2 الجديدة فى الأسواق بحلول أول أكتوبر القادم بسعر يبلغ 64 ألف يورو.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بيموتا تقدم دراجتها النارية Tesi H2 الجديدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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