بيموتا تقدم دراجتها النارية Tesi H2 الجديدة

وأوضحت الشركة الإيطالية أن الدراجة الجديدة ينبض بداخلها محرك يتم تبريده بالسوائل سعة 998 سنتيمتر مكعب وبقوة 231 حصان لكل 141 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى.

ويبلغ الوزن الجاف للدراجة 207 كيلوجرام بفضل الاعتماد على الألومنيوم وألياف الكربون فى صنع الهيكل، ويبلغ مسار النبض بالأمام 100 ميلليمتر، وفى الخلف 130 ميلليمتر.

وتقف الدراجة على عجلات قياس 17 بوصة، كما أنها مجهزة بمكابح فائقة من بريمبو، وقمرة معتمدة على شاشة TFT، ومجموعة تعليق إلكترونية متطورة.

ومن المقرر طرح الدراجة النارية Tesi H2 الجديدة فى الأسواق بحلول أول أكتوبر القادم بسعر يبلغ 64 ألف يورو.