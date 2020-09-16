أرباح أحمد حسن وزينب من يوتيوب .. 36 مليون جنيه سنويا

عاد اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب لإثارة الجدل من جديد، بعد القبض عليهما فى بلاغ المجلس القومى للأمومة والطفولة الذى يتهمهما بتعريض حياة طفلتهما للخطر طمعا فى تحقيق نسب مشاهدة عالية.





واعتاد أحمد حسن وزوجته زينب نشر فيديوهات واستخدام طفلتهما فى هذه الفيديوهات بشكل تسبب فى غضب الكثير من متابعى اليوتيوبر الشهير.

وكانت آخر الفيديوهات المثيرة للغضب، منذ أيام، إذ نشر الزوجان مقطع فيديو، ظهرت من خلاله زينب بعدما لونت وجهها بالأسود، لتثير رعب ابنتها، التى دخلت فى نوبة بكاء وصراخ، حينما رأت ملامح والدتها المرعبة، بينما دخل الأبوان فى حالة ضحك شديد.

ولكن يظل السؤال الذى يتردد دائما.. كم يجنى أحمد حسن وزينب من قناتهما على يوتيوب؟

القناة الرسمية لليوتيوبر أحمد حسن وثقت رسميا منذ 11 أغسطس 2017، ولكن لم تكن هذه هى الأولى فى تاريخه مع السوشيال ميديا فسبقها العديد من التجارب التى لم تنجح.

واحتل أحمد حسن المركز الـ15 على "يوتيوب" فى مصر بالنسبة لتصنيف الترفيهى، و811 بشكل عام على يوتيوب، وفقا لموقع "social blade".

ووصل عدد متابعى أحمد حسن على قناته بموقع يوتيوب، لأكثر من 4 ملايين.

ورصد موقع "Social blade"، الأرباح المتوقعة له من قناته، بناء على المشاهدات، حيث تحقق قناة أحمد حسن أرباحا شهرية بنحو 188.1 ألف دولار، بما يعادل تقريبا 3 ملايين جنيه مصرى.

فيما توقع الموقع الأرباح السنوية نهاية 2020 لقناة أحمد حسن بنحو 2.3 مليون دولار، أى ما يعادل تقريبا 36 مليون جنيه.