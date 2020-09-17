الصين : اكتشاف ديناصورين مدفونين أحياء منذ 125 مليون سنة

وحدد فريق من العلماء المنتسبين إلى عدة مؤسسات فى الصين والأرجنتين وبلجيكا بورقة منشورة بمجلة (بيير)، البقايا المتحجرة للديناصورين غير المعروفين قبل ذلك.
وبحسب وكالة الأنباء الأردنية، لاحظ علماء الحفريات أن عيون الديناصورين كانت مغلقة عندما دُفنا أحياء، وأطلقوا عليهما اسم "النائم الأبدى" باللغة الصينية.
ويُعتقد أن الديناصورين من خلال وضعية الهياكل العظمية ماتا اختناقا.
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