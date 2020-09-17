صور .. وليام وميدلتون يصنعان الخبز فى أحد مخابز لندن

وزار الزوجان أحد المطاعم الشهيرة فى العاصمة، وحاول الأمير البريطانى وزوجته، صناعة الكعك فى أحد المخابز، وفق صور نشرتها وكالة رويترز.
وتحدث دوق ودوقة كامبريدج، خلال جولتهم إلى العملاء والموظفين وأرباب العمل حول التحديات التى واجهوها فى الأشهر الأخيرة.
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