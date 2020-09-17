الصحة العالمية : لا نوصى الدول بإصدار جوازات سفر المناعة ضد فيروس كورونا

وأوضح نائب مدير منظمة الصحة للبلدان الأمريكية التابعة لمنظمة الصحة العالمية، يارباس باربوسا - حسبما نقلت شبكة "سى إن بى سى" الإخبارية الأمريكية اليوم، أنه تم التخلى عن فكرة "جواز سفر المناعة ضد كورونا" لأن الخبراء لا يعلمون حتى الآن إلى متى تستمر هذه المناعة ضد المرض.

وأكد المسؤول بالمنظمة الدولية، أنه إذا حصل أى شخص على جواز السفر المذكور فإن ذلك لا يعنى عدم إمكان إصابته مرة أخرى لأن المناعة قد تستمر لشهرين فقط، ولهذا السبب لا نوصى بذلك.