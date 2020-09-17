قرصنة الحسابات المصرفية تعيق خطط التحول الرقمى فى اليابان

تكررت حوادث سرقة الأموال من الحسابات المصرفية للمستهلكين فى اليابان، باستخدام أنظمة الدفع الرقمى، مما يجعلها أمام عقبة كبيرة بشأن التحول إلى التعاملات المالية غير النقدية.





وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى قرار "جابان بوست بنك" أكبر مؤسسة ادخار فى اليابان بتعليق خدمة ربط الحسابات المصرفية للعملاء بأنظمة الدفع الإلكترونى لعشر شركات عاملة فى هذا المجال، بما فى ذلك شركة "إن.تى.تى دوكومو" العملاقة لاتصالات الهاتف المحمول.

ويعنى هذا القرار أن إعادة شحن الأرصدة فى خدمات الدفع الرقمى لن تكون متاحة للعملاء من خلال الاتصال المباشر بالحسابات المصرفية لدى البنك.

جاء قرار البنك اليابانى فى أعقاب إعلان شركة "إن.تى.تى دوكومو" الأسبوع الماضى اكتشاف أن الأموال التى تم سحبها من الحسابات المصرفية عبر خدمتها للدفع باستخدام الهاتف المحمول، تمت من خلال حسابات مصرفية وبيانات بطاقات ائتمان مسروقة.

وتأتى هجمات لصوص الحسابات المصرفية فى ظل محاولات من الحكومة اليابانية لدفع المزيد من أفراد الشعب نحو استخدام أنظمة الدفع الرقمى فى ظل استمرار سيطرة العملات الورقية والمعدنية على تعاملات الناس فى اليابان.

يذكر أن الحكومة اليابانية تحاول دفع المزيد من الناس نحو استخدام أنظمة الدفع الرقمى فى ظل استمرار سيطرة العملات الورقية والمعدنية على تعاملات الناس فى اليابان.

وتستهدف الحكومة مضاعفة حصة المعاملات غير النقدية إلى 40 % من إجمالى التعاملات المالية فى اليابان بحلول 2025 فى حين تبلغ النسبة حاليا نحو 20 % فقط، بحسب أرقام وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية.