هيونداى تقدم الجيل الرابع من أيقونتها Tucson

وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أن سيارة الجيل الرابع تتميز من خلال الملامح الجديدة على المقدمة وبتداخل الكشافات فى شبكة المبرد.

وتتميز السيارة البالغ طولها 4.5 متر بالمزيد من الرحابة المخصصة لأقدام ركاب المقاعد الخلفية، كما تسع 610 لتر من الأمتعة.

ويتسع برنامج دفع السيارة ليغطى نطاق قوة يمتد بين 85 كيلووات/115 حصان إلى 169 كيلووات/230 حصان.

ويتنوع هذا البرنامج بين محركات البنزين والديزل والهجين والهجين المعتدل، ويتوفر لمعظم نسخ السيارة بجانب الدفع الهجين نظام الدفع الرباعى، فضلا عن تدعيم سيارة الجيل الجديد بالعديد من الأنظمة المساعدة، وبرنامج لمواءمة آليات الدفع مع حالة الطريق.

ومن المقرر أن تطلق هيونداى سيارتها Tucson الجديدة فى الأسواق خلال عام 2021، غير أنها لم تفصح بعد عن الأسعار.