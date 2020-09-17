عرض هيكل عظمى لديناصور فى مزاد بـ 8 ملايين دولار

واكتشف ستان ساكريسون الهيكل العظمى للديناصور فى عام 1987، الذى يحقق سعر بيع قياسى لن يقل عن 8 ملايين دولار. ويتم عرض الهيكل العظمى للبيع فى المزاد بجانب روائع الفن الحديث والمعاصر. وأكد جيمس هايسلوب، رئيس قسم العلوم والتاريخ الطبيعى فى دار كريستيز، أن بيع ذلك الهيكل العظمى يعد فرصة واحدة فى كل جيل، وفقا لما جاء فى صحيفة "إندبندنت".

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