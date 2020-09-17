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إنفوجراف : من مضاعفات كورونا .. احذر جلطة الرئة

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إيرينى بهجت 2020-09-17 13:27 0 تبليغ

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ويرصد "دوت الخليج" فى الإنفوجراف التالى أسباب وأعراض الجلطة الرئوية، وطرق الوقاية منها.

ومن بين أعراض جلطة الرئة ضيق التنفس، والشعور بآلام فى الصدر والدوخة وعدم الاتزان، وارتفاع درجة حرارة الجسم وازرقاق الجلد وتورم الساقين.

ويفضل شرب السوائل بكثرة للوقاية من الإصابة بـ الجلطة الرئوية، مع ارتداء جوارب الضغط، وثنى كواحل القدم كل 15 دقيقة ورفع الساق قليلا أثناء الاسترخاء.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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