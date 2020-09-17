توفير المزيد من الأمان لحسابات مستخدمى زووم

أعلنت خدمة زووم عن توفير المزيد من الأمان لحسابات مستخدميها من خلال الاعتماد على طريقة المصادقة ثنائية العامل (2FA)، والتى تعمل على منع الوصول غير المصرح به إلى حسابات المستخدمين أو الاستيلاء عليها.





ويتوفر الآن خياران مجانيان فى زووم لجعل تسجيل الدخول أكثر أمانا، يتمثل الخيار الأول فى إرسال كود إلى الهاتف الذكى الخاص بالمستخدم عبر الرسائل القصيرة فى كل مرة يقوم فيها بتسجيل الدخول، والذى يجب إدخاله بالإضافة إلى كلمة المرور، أما الخيار الثانى فيتمثل فى إنشاء مثل هذا الكود عبر تطبيق مصادقة مثل جوجل Authenticator أو مايكروسوفت Authenticator أو FreeOTP. ويمكن استخدام هذه التطبيقات كمولدات لأكواد استعلامات المصادقة ثنائية العامل فى العديد من الخدمات الأخرى عبر الإنترنت، ويجب تفعيل المصادقة ثنائية العامل أولا فى إعدادات حساب زووم تحت بند "Profile". وأثناء التفعيل يتلقى المستخدم كود استعادة (Recovery Code)، والذى يمكن استخدامه لاستعادة الوصول إلى الحساب فى الحالات، التى يتعذر فيها الوصول إلى الهاتف الذكى، الذى تم إرسال رسالة SMS بالكود إليه أو الذى تم إنشاء أكواد المصادقة ثنائية العامل بواسطة التطبيق عليه.

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