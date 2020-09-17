فيديو .. بريطانى يستعين بـ أفعى للوقاية من كورونا بدلا من الكمامة

وانصدم ركاب حافلة فى مدينة مانشستر البريطانية من رجل يرتدى كمامة غريبة لوقاية نفسه من كورونا، مسببا حالة من الذعر لدى الركاب الذين شاهدوها.
وقال أحد الركاب أنهم اعتقدوا أن الرجل يرتدى كمامة بشكل غريب، فكانت فى هيئة أفعى حتى لاحظوا رأس الأفعى وهى تتحرك.
وقال متحدث باسم هيئة المواصلات فى مانشستر، حسبما جاء فى "سبوتنيك" : "تنص التوجيهات الحكومية بوضوح على ضرورة ارتداء قناع، وليس من الضرورى أن يكون قناعا جراحيا، إذ بإمكان الركاب صنع قناع خاص بهم أو ارتداء شىء مناسب، مثل وشاح".
وأضاف: "لا نعتقد أنه يمكن للأمر أن يصل لاستخدام جلد الثعبان، خصوصا عندما يكون ما زال متصلا بالثعبان".
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