الجراحة بـ 7 آلاف جنيه .. دجاجة فى مرسى علم تخضع لعملية تركيب شرائح ومسامير

وأصيبت الدجاجة بكسر شديد فى قدميها، جعلها تخضع لعملية جراحية استغرقت ساعتين، وتم خلالها تركيب شريحتين و6 مسامير بتكلفة 7 آلاف جنيه.

وأخذها صاحبها السويسرى إلى إحدى العيادات البيطرية فى مدينة سفاجا، وكانت الدجاجة التى تسمى "ليسكى" فى حالة إعياء شديدة وغير قادرة على الحركة، وتم إجراء العملية بعد خضوعها للتعقيم، وإجراء بعض التحاليل الطبية، للتأكد من سلامة أعضاءها الحيوية.

ووصف الطبيب البيطرى محمد أحمد، الذى استقبل الدجاجة، حالة صاحبها السويسرى، قائلا: "كان منهار جداً، وطلب منى إنى أنقذها، ولو الأمر محتاج نقلها خارج مصر لعلاجها، هو مستعد لتحمل كل التكلفة".

وطلب صاحبها من الطبيب أنه فى حالة عدم وجود أمل فى علاجها يفضل اللجوء إلى القتل الرحيم بعد تخديرها، ولكن الطبيب تواصل مع أطباء بالخارج لاتباع خطوات علاج الحالة.

وأوضح الطبيب الصعوبة التى واجهته أثناء إجراء العملية وهو عدم وجود مسامير وشرائح صغيرة على مقاس رجل الفرخة.

وتضع الدجاجة قدميها فى الجبس لمدة شهرين وأثناء هذه الفترة تقوم بعمل جلسات علاج طبيعى، تتراوح بين شهرين و3 أشهر، حتى تستطيع المشى بدون تعرضها لإعاقة حركية، مستخدمة كرسى متحرك لحين فك الجبس.