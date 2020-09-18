اكتشاف أشخاص لا يمكن إصابتهم بالملاريا

ووجد الفريق البحثى أن خلايا الدم الحمراء لدى الأشخاص الذين لديهم نوع نادر من متغير الدم الوراثى (دانتو) لديها توتر سطحى أعلى، يمنع غزوها من قبل أخطر طفيليات الملاريا فى العالم، والتى تسمى "المتصورة المنجلية".

وقد تكون هذه النتائج، التى نُشرت الأربعاء فى دورية " نيتشر"، مهمة أيضًا فى المعركة الأوسع ضد الملاريا، نظرًا لأن التوتر السطحى لخلايا الدم الحمراء البشرية يزداد مع تقدم العمر، وقد يكون من الممكن تصميم أدوية تحاكى هذه العملية الطبيعية للوقاية من عدوى الملاريا أو تقليل شدتها.

ولا تزال الملاريا مشكلة صحية عالمية رئيسية تتسبب فى وفاة ما يقدر بنحو 435 ألف حالة سنويًا، 61 بالمائة منها بين الأطفال دون سن الخامسة.

و"المتصورة المنجلية"، مسؤولة عن أكثر أشكال الملاريا فتكًا وهى منتشرة بشكل خاص فى إفريقيا، حيث تمثل 99.7 فى المائة من حالات الملاريا الأفريقية و93 فى المائة من وفيات الملاريا العالمية فى عام 2017.

وفى عام 2017، اكتشف الباحثون أن متغير (دانتو) النادر، والذى يوجد بانتظام فقط فى أجزاء من شرق إفريقيا، يوفر درجة معينة من الحماية ضد الملاريا الشديدة، وكان القصد من هذه الدراسة الجديدة هو شرح السبب.

وتم جمع عينات من خلايا الدم الحمراء من 42 طفلاً يتمتعون بصحة جيدة فى كيليفى بـ كينيا، وكان لديهم نسخة واحدة أو نسختان أو صفر من جين (دانتو).

ولاحظ الباحثون بعد ذلك قدرة الطفيليات على غزو الخلايا فى المختبر، وباستخدام أدوات متعددة بما فى ذلك الفحص المجهرى بالفيديو بفاصل زمنى حددوا الخطوة المحددة التى تم فيها إعاقة الغزو.

وأشار تحليل خصائص عينات خلايا الدم الحمراء إلى أن نوع "دانتو" قد خلق خلايا ذات توتر سطحى أعلى، مثل الطبلة ذات الجلد المشدود، عند حدوث توتر معين، ولم تعد طفيليات الملاريا قادرة على دخول الخلية، مما يوقف دورة حياتها ويمنع قدرتها على التكاثر فى الدم.