بإمكانيات خيالية .. فيسبوك تعتزم طرح نظارات ذكية في 2021

وأوضح مؤسس المجموعة مارك زوكربيرج، فجر الخميس، أن الشركة تتعاون أيضا مع مع مجموعة "ايسيلور لوكسوتيكا" الرائدة عالميًا فى مجال النظارات.

وتندرج النظارة فى إطار مشروع أوسع للمجموعة الأمريكية التى ترغب فى إنتاج نظارات تعتبر أنيقة، وتوفر فى الوقت نفسه لصاحبها ضمن حقل رؤيته بيانات ورسومًا بيانية عن الواقع المحيط به.

وقال زوكربيرج خلال مؤتمر صحفى مخصص لمنصة "أوكولوس" للواقع الافتراضى التابعة لـ"فيسبوك"، إن نظارات "راى بان" تشكل "مرحلةً أولى نحو نظارات للواقع المعزز"، مؤكدًا أنها "تُعتَبَر نظارات جميلة".

وتجمع الشراكة "تطبيقات فيسبوك وتقنياتها مع ريادة علامات لوكسوتيكا التجارية وخبرة ايسيلور فى مجال عدسات النظر"، بحسب ما أوضحت "ايسيلور لوكسوتيكا" التى تتخذ من فرنسا مقرًا، فى بيان منفصل.

وجاء فى رسالة من "فيسبوك" لشرح المشروع "تخيلوا نظارة توفر لكم بالبعد الثلاثى طبقة من المعلومات الإضافية المفيدة والدقيقة تبعًا للمحيط الذى توجدون فيه، إضافة إلى ما تراه عيونكم".

وأضافت الرسالة أن "أداة كهذه يمكن أن تساعد" مستخدمها "على تنفيذ بعض المهام اليومية، كالعثور على المفاتيح أو التنقل فى مدينة جديدة أو تسجيل لحظة معينة"،

وأوضحت "فيسبوك" التى غالبًا ما توجه إليها انتقادات بسبب النقص فى حماية الحياة الخاصة للمستخدمين، أن هذا العنصر يشكل أحد أولويات المشروع.

وبدا أن الشركة تحرص على تجنب أى انتقادات مماثلة لتلك التى رافقت إطلاق "جوجل جلاس" عام 2013 لتضمنها آلة تصوير يمكن تشغيلها سريًا.

وصرفت "فيسبوك" النظر عن بيع هذا المنتج للجمهور قبل أن تطلق عام 2017 نظارات متصلة بـ الإنترنت مخصصة للشركات.

وعرض زوكربيرج الأربعاء الجيل الثانى من خوذ الواقع المعزز "أوكولوس كويست"، وهى أخف وأقوى من سابقاتها، وتباع بسعر 299,99 دولارًا فى الولايات المتحدة.