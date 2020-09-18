- 1/3
- 2/3
- 3/3
ويظهر على حساب عالمة الفيروسات رسالة على مكتوب فيها: "تمّ تعليق هذا الحساب، فالشركة تقوم بتوقيف الحسابات التى تنتهك قوانينها".
وكانت شركة تويتر قد بدأت بوضع علامات تحذير على بعض التغريدات التى تحتوى على معلومات مختلف عليها أو مضللة عن فيروس كورونا منذ شهر مايو الماضى.
وفى مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، قالت لى منج يان إنها الحكومة أوقفتها عن العمللأن الصين لا تريد أن يعرف الناس الحقيقة، مشيرة إلى أنها تملك الدليل الكافى لتظهر كيف تم صنع الفيروس وما السبب وراءه.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تويتر يوقف حساب عالمة فيروسات لاتهامها الصين بتصنيع كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.