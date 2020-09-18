تويتر يوقف حساب عالمة فيروسات لاتهامها الصين بتصنيع كورونا

ويظهر على حساب عالمة الفيروسات رسالة على مكتوب فيها: "تمّ تعليق هذا الحساب، فالشركة تقوم بتوقيف الحسابات التى تنتهك قوانينها".





وكانت شركة تويتر قد بدأت بوضع علامات تحذير على بعض التغريدات التى تحتوى على معلومات مختلف عليها أو مضللة عن فيروس كورونا منذ شهر مايو الماضى.

وفى مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، قالت لى منج يان إنها الحكومة أوقفتها عن العمللأن الصين لا تريد أن يعرف الناس الحقيقة، مشيرة إلى أنها تملك الدليل الكافى لتظهر كيف تم صنع الفيروس وما السبب وراءه.