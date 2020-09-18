صور.. المطعم المعلق بالسماء يعيد فتح أبوابه للزبائن

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المطعم الذى يحمل اسم "عشاء فى السماء" يستقبل زبائنه على ارتفاع 50 مترا فوق سطح الأرض، وبدأ عمله فى بلجيكا عام 2006، ثم افتتح فروعا فى نحو 60 دولة أخرى.
المطعم الذى كان يستقبل ما لا يزيد عن 22 شخصا بطاولة واحدة، ويربط الزبائن بطاولة مثبتة فى رافعة لن يسمح بأكثر من 4 على الطاولة بما لا يتجاوز 32 شخصا فى المطعم كله، للحفاظ على التباعد الاجتماعى.
ويتولى طهاة مشهورون إعداد الطعام أمام الزبائن وتقديمه لهم فى المطعم المعلق، وتفصل بين الطاولات مسافة أكبر لحركة الطهاة ومقدمى الخدمة، وتبلغ سعر الخدمة التى يقدمها المطعم ما يصل إلى 350 دولارا للشخص.
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