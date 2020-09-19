صور .. أجمل إكسسوارات القدمين للعروس فى 2020

وترصد الصور التالية أجمل إكسسوارات القدمين للعروس فى 2020، والتى يمكنك اعتمادها مع ملابسك خلال "شهر العسل". وينصح خبراء الموضة بـ إكسسوار القدم المصنوع من التل، أو من الكريستال، أو الأحجار الكريمة، لإطلالة قوية ومميزة.

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