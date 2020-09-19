وأوضحت الشركة فى بيان، ان الهاتف يأتى مزوداً بشاشة AMOLED قياس 6.3 بوصات، وبدقة وضوح "FHD+". ويضم الهاتف كاميرا أمامية "سيلفى" بدقة 16 ميجابكسل، بينما توجد فى الخلف كاميرا ثلاثية، تتألف من عدسة رئيسة بدقة 48 ميجابكسل، وعدسة فائقة الاتساع بدقة ثمانية ميجابكسل، وثالثة بدقة اثنين ميجابكسل لحساب معلومات العمق، إضافة إلى ماسح بصمات الأصابع.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شركة هونور الصينية تعلن مواصفات هاتفها i30 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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