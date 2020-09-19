نجم الخريف يزين سماء الوطن العربى بدءا من اليوم

يرصد بسماء الوطن العربى، بدءا من مساء اليوم، وحتى الشهر القادم نجم "فم الحوت" الذى يعرف بتسمية "نجم الخريف"، ويمكن مشاهدته بالعين المجردة ويكون فى أفضل أحواله عند منتصف الليل.





وأشار المهندس ماجد أبو زاهرة، رئيس الجمعية الفلكية بجدة، فى بيان أصدره اليوم، إلى أن "فم الحوت" نجم أبيض مزرق من القدر الثانى، وهو أكبر بمرتين من الشمس و20 مرة أكثر إشراقا، يبعد عن الأرض 25 سنه ضوئية، وهو ألمع نجم ضمن مجموعه نجوم الحوت الجنوبى التى تتألف من سبعة نجوم تنتظم فى مضلع سداسى غير منتظم.

وأوضح أنه يطلق على هذا النجم تسميات أخرى مثل "النجم الوحيد" بسبب أنه ألمع نجم يظهر فى جزء فارغ من السماء، ويسمى أيضا "النجم المنعزل أو "النجم المنفرد".

وقال إنه فى الليالى الأولى من فصل الخريف يرصد نجم "فم الحوت" حيث يظهر فوق الأفق الجنوبى الشرقى ولا يوجد نجم براق أخر يكون منخفضا جدا فى الأفق الجنوبى الشرقى فى هذا الوقت من السنة.

وأضاف أنه مع مرور الساعات يصل "فم الحوت" أعلى نقطة فوق الأفق الجنوبى تقريبا وبعد ذلك يغرب فى الأفق الجنوبى الغربى تقريبا، ويعود سبب هذه الحركة الظاهرية لهذا النجم وبقية النجوم فى قبة السماء إلى دوران الأرض حول محورها.

وأكد أن هذا النجم "فم الحوت"، فى غاية الأهمية حيث اكتشف منذ سنوات بأنه يمتلك قرص كوكبى دوار، وهذه الحلقة من الغبار التى تحيط بـ "فم الحوت" ربما تشكل كواكب يوما ما.