هانى الناظر : فيتامين B6 يقوى المناعة ومفيد لصحة الجلد والقلب

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وقال الناظر، فى منشور عبر صفحته الشخصية، بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، اليوم السبت، إن فيتامين B6 ثبت علميًا أنه مفيد جدًا لصحة الجلد، ومنع جفافه، ولصحة القلب، والمخ، مؤكدًا أنه يمنع الإصابة بالأنيميا، ويساعد على تحول الغذاء إلى طاقة.
وأكد هانى الناظر، أن فيتامين بى 6، يساعد أيضًا على تقوية الجهاز المناعى، متابعًا: "ما أحوجنا لقوة المناعة هذه الأيام".
ولفت استشارى الأمراض الجلدية إلى أن فيتامين B6 يوجد فى: الفول السودانى، ولحوم الدجاج، والسبانخ، والشوفان، والبرتقال.
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